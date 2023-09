Formula 1 | Ferrari, Leclerc si è goduto la battaglia con Sainz a Monza

Dopo una prima parte di gara un po’ in sordina, Charles Leclerc si è acceso nel finale, quando ha visto la concreta possibilità di soffiare il podio al compagno di squadra Carlos Sainz. La Ferrari, molto veloce in rettilineo non ha potuto tenere a bada la Red Bull per troppo tempo, e alla fine il terzo e quarto posto è il risultato migliore possibile oggi a Monza. Il monegasco non ha voluto strafare in partenza, giustamente, lasciando l’altro ferrarista e Verstappen a scornarsi un po’. A fine gara, complice probabilmente l’orgoglio, i due vestiti di rosso hanno dato vita a una battaglia tanto spettacolare quanto al cardiopalma.

“Al primo giro non volevo prendere rischi inutili – ha detto Leclerc in mixed zone parlando della partenza. La cosa migliore da fare è stata quella di alzare un po’ il piede, ma non avevo altre opzioni perché non c’era spazio né a destra né a sinistra. Ho provato a salvare le gomme a fine gara, il mio passo è sempre stato migliore alla fine di ogni stint: certo, provando a tenere dietro Perez e risparmiare gli pneumatici non è affatto facile, perché loro hanno un passo superiore. Alla fine ho dato tutto ma non cambia nulla perché Carlos ha conquistato il podio”.

“Mi sono divertito, ero al limite perché alla frenata della Prima Variante ci siamo mossi molto in frenata e ha creato bloccaggi. Gli ultimi giri sono stati durissimi, con io, Carlos e Checo che abbiamo spinto come dei matti, e credo sia stato divertente per noi, forse meno per i tifosi, ma alla fine terzo e quarto posto è il risultato migliore per noi oggi, non era possibile tenere dietro la Red Bull”.