Formula 1News F1

Formula 1 | Brundle: “Verstappen come Senna e Schumacher, entra nella testa dei rivali”

Martin Brundle e la sfida di Max Verstappen per il titolo mondiale

di Roberto Valenti10 Ottobre, 2025
Formula 1 | Brundle: “Verstappen come Senna e Schumacher, entra nella testa dei rivali”

Formula 1 Brundle Verstappen – La rincorsa al titolo Mondiale di Max Verstappen sembra quasi un’impresa disperata. Eppure, se qualcuno può ancora alimentare la speranza di una rimonta, è proprio lui. A sei weekend dal termine del campionato, l’olandese paga 63 punti di distacco dalla coppia McLaren, ma continua a mostrare la stessa determinazione di sempre. Il Gran Premio di Singapore ne è stata la prova: dopo aver centrato la seconda posizione in qualifica, il campione della Red Bull ha scelto una strategia d’attacco, montando la gomma soft per tentare il sorpasso su George Russell in partenza.

La mossa aggressiva di Marina Bay

L’azzardo non ha pagato — complice la partenza dal lato sporco della griglia — ma ha confermato la mentalità del quattro volte iridato: attaccare, sempre e comunque. A sottolinearlo è stato Martin Brundle, che su Sky Sports UK ha tracciato un parallelismo tra Verstappen e due leggende della Formula 1: Ayrton Senna e Michael Schumacher. “Max trova un grip che gli altri non credono esista nelle prime curve del primo giro”, ha commentato Brundle. “In un certo senso vive nelle teste dei rivali senza pagare l’affitto, perché non sanno cosa farà. E questo è del tutto intenzionale”.

Il paragone con Senna e Schumacher

L’ex pilota britannico, oggi commentatore tra i più stimati del Circus, ha spiegato come il modo di porsi di Verstappen ricordi quello dei grandi del passato: “È esattamente ciò che facevano Senna e Schumacher, e alla gente piace. Ayrton ti metteva sotto pressione e ti lasciava decidere se volevi andare a sbattere o tirarti indietro. Max fa lo stesso. Impone il suo ritmo mentale agli altri. È questo che lo rende speciale.” L’aggressività, per Brundle, è una componente psicologica tanto quanto tecnica. Il quattro volte campione del mondo in carica non si limita a correre più veloce, ma entra nella mente dei suoi avversari, costringendoli all’errore o alla resa.

Una rincorsa difficile, ma non impossibile

Il cammino verso il titolo resta in salita. Oscar Piastri e Lando Norris dispongono di una McLaren MCL39 pressoché perfetta, mentre la Red Bull, pur migliorata rispetto a inizio stagione, non ha ancora la costanza per dominare. Tuttavia, il fatto che Verstappen debba recuperare punti su due piloti potrebbe diventare un vantaggio indiretto, visto che i due compagni di squadra rischiano di togliersi punti a vicenda. Verstappen lo sa e continuerà a mettere pressione. Singapore lo ha confermato: quando sente odore di sangue, il #1 della Red Bull torna ad essere il predatore che ha scritto la storia recente della Formula 1.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

F1 | Quando la Formula 1 corre a Pasqua F1 | Quando la Formula 1 corre a Pasqua
News F1

F1 | Quando la Formula 1 corre a Pasqua

Da Prost a Vettel: ripercorriamo le vittorie ottenute in gara in questa speciale domenica
Tra le tradizioni che sembravano oramai perse in Formula 1 figurava anche quella di correre a Pasqua. Un evento che

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Singapore

Venerdi 3 ottobre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)11:30 -12:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)15:00 - 16:00

Sabato 4 ottobre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)11:30 - 12:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)15:00 -16:00

Domenica 5 ottobre

Gara (Sky Sport F1 HD)14:00
4.94 Km | 62 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 87https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 287https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 259https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 212https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 416https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 56https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 199https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 440https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 396