F1 | Alpine A526, Briatore: “Non ci sono più scuse. Abbiamo una macchina nuova di zecca e gli stessi piloti”

Anche l’Alpine nel corso di questa settimana, venerdì 23 gennaio, la stessa data in cui anche la Ferrari ha tolto i veli alla SF-26, ha svelato la vettura con la quale correrà nel 2026 anno caratterizzato dal nuovo regolamento tecnico. Tra le importanti novità che animeranno il prossimo campionato ne figura una che vede protagonista la squadra francese, che verrà spinta dalla power unit Mercedes.

Discutendo della sfida che attende l’Alpine, Flavio Briatore ha voluto sottolineare come non ci siano più alibi per il team transalpino chiamato al riscatto dopo un deludente 2025 che l’ha visto concludere al decimo e ultimo posto nel Mondiale costruttori. Per quel che concerne i piloti l’Alpine ha dato continuità alla formazione della passata stagione, confermando Franco Colapinto al fianco di Pierre Gasly.

“Quest’anno non ci sono più scuse – ha dichiarato Briatore, durante l’evento di presentazione della livrea Alpine, citato da F1.com – Abbiamo una macchina nuova di zecca e gli stessi piloti. Vi assicuro che Franco ha trascorso un ottimo inverno e spero che ottenga risultati nettamente migliori e che sia pronto a competere con Pierre. Abbiamo bisogno di due piloti competitivi. Abbiamo bisogno delle prestazioni dei piloti”.

Briatore, proseguendo con il proprio intervento, ha poi aggiunto: “Prometto a tutti che questa stagione sarà fantastica. Prima della gara inaugurale tutti sono campioni del mondo. Dopo che saremo andati in Australia, vedremo a che punto siamo”.

Il manager italiano, continuando l’analisi, ha concluso: “È molto difficile capire a che punto siamo. Dobbiamo vedere cosa succede nella prima gara, ma crediamo di essere competitivi. Abbiamo lavorato molto bene e i nostri tecnici hanno fatto un ottimo lavoro. Alpine è davvero tornata competitiva quest’anno”.