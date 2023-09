Formula 1 | Aston Martin, Krack esclude nuovamente un addio di Stroll a fine stagione

Formula 1 Aston Martin Krack Stroll – Intervenuto alla stampa durante l’ultimo appuntamento di Monza, teatro del 15° appuntamento di questa stagione 2023 di Formula 1, Mike Krack ha escluso nuovamente un possibile addio di Lance Stroll a fine stagione, precisando come il canadese stia lavorando intensamente insieme alla squadra per migliorare tutto ciò che non ha funzionato in questa prima parte di stagione. Un impegno a 360°, diviso tra fabbrica e pista, che conferma quando il canadese creda nel progetto di portare il marchio britannico al vertice della Formula 1.

“E’ una stagione noiosa per il mercato piloti”, ha affermato il Team Principal dell’Aston Martin. “Non c’è nulla di cui discutere, almeno per quello che riguarda la nostra squadra. Continueremo anche nel 2024 con l’attuale line-up. Il ritiro di Stroll? E’ una sciocchezza. Lance ha lavorato intensamente al simulatore nell’ultimo periodo ed ha cercato di analizzare ogni singolo dettaglio che può e si può migliorare insieme alla squadra. Una situazione che ricorda tutto tranne che un pilota pronto a lasciare questo sport”.