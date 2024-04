Ferrari | Vasseur: “Più serenità al muretto, così si prendono decisioni migliori”

La Ferrari ha fatto un passo in avanti per quanto concerne le performance in pista. La Scuderia di Maranello è seconda forza indiscussa del mondiale 2024 di Formula 1, con la Red Bull ancora un po’ lontana in termini di prestazioni, ma che inizia forse a sentire il fiato sul collo della Rossa, la quale vorrà dire la sua da quando verranno montati i primi e veri aggiornamenti di questa stagione presumibilmente a Imola. Frederic Vasseur, team principal del Cavallino e al suo secondo anno al muretto ha certamente portato serenità e metodologia di lavoro, e questo non ha fatto altro che migliorare le situazioni in pista non solo per quel che riguardano le prestazioni della SF-24, ma anche per le operazioni ai box e le scelte strategiche.

“La strategia è stata buona, e grazie anche alla gestione gomme siamo riusciti a rimontare – ha detto Vasseur. Adesso, per migliorare il risultato bisogna fare uno step in avanti al sabato. Sì, siamo migliorati sotto diversi punti di vista, ma quando hai un buon ritmo in gara è molto più facile gestire queste situazioni. Al muretto box c’è più tranquillità, ed è il modo migliore per prendere buone decisioni, tutti nella squadra stanno andando nella stessa direzione”.

“Meriti? Non me ne prendo, è la situazione generale che deve permetterti di operare bene. Quando inizi a fare le cose giuste, tutti spingono e sono più calmi e fiduciosi, mentre al contrario entri in una spirale negativa e tutto diviene più difficile. Durante l’inverno sono stati fatti dei passi in avanti con la vettura, ma anche nell’ultima parte del 2023. Tutti adesso hanno molta più fiducia nel team, stiamo facendo un buon lavoro insieme”.