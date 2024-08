Formula 1 | Alpine, Oakes accoglie Doohan: “Entusiasti della scelta”

Formula 1 Alpine Doohan – Tramite il sito ufficiale di Alpine, Oliver Oakes ha spiegato i motivi che hanno portato la scuderia francese a puntare su Jack Doohan per la stagione 2025 di Formula 1. Il nuovo Team Principal si è concentrato principalmente sul talento dell’australiano, sottolineando come l’esperienza maturata insieme nel 2019 con la Hitech (Formula 3 Asiatica) abbia giocato un ruolo chiave nella scelta per il prossimo anno. Doohan, come noto, fa parte dell’Academy e sarà il primo talento del “vivaio” ad approdare nel team ufficiale di Formula 1. Un’opportunità importante che il giovane pilota proverà a sfruttare al meglio.

Oakes accoglie Doohan in Alpin

“Siamo molto entusiasti di promuovere Jack al ruolo di pilota titolare a partire dalla prossima stagione, dandogli così l’opportunità di dimostrare le sue abilità e il suo talento in Formula 1. Jack sarà il primo pilota a emergere dall’Alpine Academy e a ottenere una posizione da pilota titolare nel team, il che è estremamente gratificante sia per la squadra che per il percorso di crescita dei giovani piloti. Personalmente, ho lavorato con Jack nel 2019 e conosco bene il suo talento innato e il suo potenziale. È un lavoratore instancabile dietro le quinte e il suo impegno è molto apprezzato da tutto il team. Insieme a Pierre, avremo una coppia di piloti ben bilanciata, con una buona combinazione di energia giovanile, esperienza e pura velocità. Non vediamo l’ora di lavorare con entrambi, Jack e Pierre, per continuare a sviluppare la vettura e portare il team ai vertici della classifica”.