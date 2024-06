F1 | Sauber e Singha estendono la partnership anche per la stagione 2025

F1 Sauber Singha – Nonostante le prestazioni non all’altezza messe in mostra in questo 2024, il marchio thailandese Singha ha confermato la partnership con la Sauber anche per la stagione 2025 di Formula 1, ribadendo il proprio impegno nel Circus insieme alla compagine elvetica.

In vista di un debutto di Audi, atteso per il 2026, i thailandesi non intendono venir meno agli accordi presi e intendono affiancare la Sauber in questo periodo di transazione. Un attestato di fiducia importante che dovrà spingere Valtteri Bottas e Guanyu Zhou ad ottenere dei risultati diversi nel proseguo di questa annata. Il marchio, ricordiamo, comparirà ancora sulla livrea e sulle tute dei piloti.

Alessandro Alunni Bravi, Rappresentante del team Sauber

“Estendere la nostra partnership con Singha Corporation è una scelta naturale: è una mossa dettata non solo dagli ottimi risultati che ha prodotto in termini di investimenti, consapevolezza e riconoscimenti, ma soprattutto dai forti legami personali che si sono instaurati tra le persone di entrambe le aziende. È un rapporto basato sulla lealtà, sull’amicizia, sulla famiglia: e lo onoreremo nel miglior modo possibile, sia in pista che fuori. Siamo tutti impazienti di continuare il nostro viaggio insieme”.

Voravud Bhirombhakdi, responsabile del gruppo Boon Rawd Brewery

“La partnership con Stake F1 Team KICK Sauber pone Singha sotto i riflettori della Formula 1, uno degli sport più conosciuti e popolari al mondo. Come marchio thailandese i cui prodotti sono riconosciuti e distribuiti in tutto il mondo, siamo orgogliosi di essere coinvolti in questo sport dal 2010, oltre a mantenere una partnership globale con Stake F1 Team KICK Sauber dal 2019. L’estensione di due anni di questo rapporto pone l’accento sull’impegno di Singha e del team Stake F1 Team KICK Sauber a perseguire il successo negli sport motoristici ora e in futuro”.