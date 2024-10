F1 | Piastri torna su Monza: “Non dovevamo fermarci, ma avevamo parecchio da perdere”

F1 Piastri Monza – In un’intervista rilasciata alla testata tedesca Auto Motor und Sport, Oscar Piastri ha parlato della cocente sconfitta subita a Monza nel confronto con Charles Leclerc, sottolineando come la Ferrari sia riuscita a sfruttare un importante jolly strategico.

Secondo l’australiano, la Rossa, a differenza della McLaren, aveva la possibilità di adottare quella strategia, poiché il rischio di perdere il podio era praticamente nullo. Indipendentemente da un eventuale crollo delle gomme, Leclerc avrebbe comunque mantenuto la terza posizione, dato l’ampio margine che lo separava dalla quarta posizione, occupata dall’altra Ferrari di Carlos Sainz. Al contrario, lui e Norris si stavano giocando il podio con lo stesso Sainz, oltre che la vittoria, e le loro decisioni avrebbero influenzato l’andamento della gara.

Ad oggi, McLaren si è pentita della scelta di effettuare il secondo pit stop, ma in quella domenica, considerando il degrado delle gomme e il rischio sempre presente di graining con le mescole più dure, la scuderia inglese ha preferito non rischiare di proseguire fino alla fine con gli pneumatici montati al primo pit stop.

Piastri e la nuova analisi sulla gara di Monza

“Col senno di poi, non avremmo dovuto effettuare la seconda sosta. Dalle immagini era chiaro che eravamo quelli con le gomme nelle condizioni migliori e con meno graining. Tuttavia, temevamo un crollo drastico delle prestazioni verso la fine della gara, con il rischio di danneggiare gli pneumatici. Per evitare questo, abbiamo deciso di rientrare ai box. Leclerc e la Ferrari, invece, non avevano nulla da perdere: potevano permettersi di rischiare e, se necessario, effettuare una seconda sosta d’emergenza, sapendo che sarebbero comunque arrivati terzi.”