Ferrari | Leclerc quarto nelle Libere 1 in Australia, nove piloti in due decimi!

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quarto e l’ottavo tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d’Australia sul circuito dell’Albert Park. I due piloti della Rossa hanno completato in totale 45 giri, utilizzando per tutto il turno gomme soft. Il monegasco ha girato per prendere confidenza con la pista, mentre Carlos è tornato in macchina per la prima volta dopo la seconda sessione di libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, prima di essere operato d’urgenza di appendicite. Lo spagnolo al momento non ha lamentato alcun fastidio particolare, ma nella sessione pomeridiana sarà messo più alla prova visto il programma di lavoro più intenso solitamente previsto per via delle simulazioni di qualifica e gara.

Leclerc ha girato in 1:18.599, mentre Sainz ha fermato il crono in 1:19.363. Nell’ultima parte delle Libere 1, la sessione è stata sospesa per una decina di minuti a causa dell’uscita di pista di Alex Albon. Nel finale Sainz è sceso prima a 1:19.061 e poi a 1:18.686, mentre il monegasco ha caricato carburante per un paio di giri in configurazione gara. Il miglior tempo è stato fatto segnare da Lando Norris in 1:18.564, e Lewis Hamilton, nono, è a soli 207 millesimi. Grande equilibrio dunque nella prima ora di Melbourne, vedremo se questo trend verrà confermato anche nel resto del weekend, così da rendere la situazione certamente più interessante.