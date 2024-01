F1 | Zanzibar si candida per un GP in Africa nel medio e lungo periodo

F1 GP Zanzibar Africa – In attesa di capire se il progetto di un Gran Premio di Formula 1 in Sudafrica potrebbe prendere realmente corpo nei prossimi due anni, soprattutto dopo i mancati finanziamenti registrati nel momento di chiudere il contratto con Liberty Media, Zanzibar sarebbe pronta a presentare un progetto per un appuntamento mondiale a partire dalla stagione 2028.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la FIA – spinta da Mohammed Ben Sulayem – e Liberty Media starebbe valutando varie alternative per una gara in territorio africano e il progetto presentato dalla governance dell’Isola che si affaccia sull’Oceano Indiano avrebbe destato più di qualche interessamento tra tutte le parti interessati.

L’idea, messa nero su bianco già nel settembre del 2022, sarebbe quella di creare un tracciato ex-novo con il coinvolgimento di vari piloti ed ex-piloti, tra cui anche Giancarlo Fisichella. Un progetto certamente ambizioso, totalmente finanziato da privati, ma che dovrà scontrarsi con un iter che si preannuncia difficile e complesso. Vedremo che tipo di evoluzioni ci saranno nei prossimi mesi.