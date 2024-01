F1 | Ferrari, stampa spagnola certa: a breve anche il rinnovo di Sainz

F1 Ferrari Sainz – Dopo l’annuncio diramato ieri mattina dalla Ferrari in merito al rinnovo di Charles Leclerc, la stampa spagnola ha fatto il punto della situazione in merito alla trattativa tra la stessa Rossa e Carlos Sainz, precisando come quest’ultimo potrebbe a breve ufficializzare la propria permanenza a Maranello per le stagioni 2025 e 2026.

Nonostante i tanti rumor delle ultime settimane e la possibilità di opzionare diversi “piani” per il proprio futuro, l’iberico non ha mai nascosto la propria voglia di continuare a correre per il Cavallino Rampante, aspetto che lo ha portato più volte a ribadire la propria fiducia nella squadra e nelle scelte di Frederic Vasseur.

Una condizione importante che gli consentirà, salvo clamorosi colpi di scena – come ad esempio la firma di un contratto annuale per il solo 2025 – di proseguire ancora per lungo tempo all’interno della compagine italiana.

Rinnovo Sainz-Ferrari, il punto della stampa spagnola

“Dall’entourage di Carlos Sainz non filtra alcun nervosismo. Le parti stanno lavorando ad un accordo di uno o due anni, anche se ancora devono essere risolti alcuni punti importanti. Per Carlos rinnovare con la Rossa è una priorità assoluta, ma esistono dei piani A e B. Sainz è un pilota comunque importante sullo schieramento di partenza e team come Audi non hanno mai nascosto il proprio interessamento nei suoi confronti, soprattutto a partire dalla stagione 2026. Ci sono tante opzioni sul tavolo”.