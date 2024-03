F1 | Wolff: “Verstappen e Newey in Mercedes? Tutto è possibile”

Vedere in futuro l’accoppiata formata da Max Verstappen e Adrian Newey in Mercedes? Toto Wolff, per usare un gergo religioso, non mette limiti alla provvidenza. Il team principal della Stella, che si ritrova a dover portare a Brackley un profilo consono per colmare il vuoto lasciato dal futuro ferrarista Lewis Hamilton, ha discusso di alcuni scenari interessanti che potrebbe regalare il mercato.

La guerra interna alla Red Bull, che al momento ha visto uscire vincente il partito pro Chris Horner, con il manager inglese che ha conservato il proprio ruolo nella squadra di Milton Keynes, potrebbe regalare scenari interessati. Tra i quali figurerebbero, il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi, anche i nomi eccellenti di Verstappen e di Newey che diventerebbero automaticamente pezzi pregiati.

“Tutto è sempre possibile in questo carosello pazzesco, non escluderei nulla – ha dichiarato Wolff, intervistato da OE24 – Ma abbiamo un ottimo team di tecnici con cui mi sento a mio agio, anche se il tempo sul giro al momento non riflette questo aspetto”.