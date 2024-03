F1 | Il pensiero di Coulthard: “Mentalmente Hamilton è già proiettato in Ferrari”

Non è stato un inizio di stagione facile per Lewis Hamilton. L’inglese, che si appresta a disputare il dodicesimo e ultimo campionato con Mercedes prima dell’approdo alla corte del Cavallino, sta riscontrando difficoltà alla guida di una vettura – la W15 – che pare non avere risolto quelle criticità tecnica che si trascina dall’inizio dei regolamenti ad effetto suolo.

David Coulthard, discutendo delle prestazioni di Hamilton, ha sottolineato come dal suo punto di vista il sette volte campione del mondo potrebbe essere anche condizionato dal futuro passaggio in Ferrari. Una situazione che, a detta dello scozzese ex McLaren, vedrebbe Hamilton già proiettato alla futura sfida professionale che lo attende in rosso.

“Hamilton non ha ancora trovato il feeling con questa vettura – ha dichiarato Coulthard ai microfoni di Channel 4 – Mentre Russell ha migliorando i propri tempo, al contrario di Lewis che invece è sulla difensiva”.

Lo scozzese, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Però se riesce a trovare quella finestra prestazionale allora potrebbe farcela. Ma ad ora pare che la sua decisione di sposare la Ferrari lo porti con la testa ad essere già focalizzato a quella situazione”.