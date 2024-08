F1 | Per Zak Brown la McLaren ha bruciato le tappe

La prima metà della stagione ci ha regalato una lotta variegata che ha portato ben quattro team ad alternarsi sul gradino più alto del podio. Tra queste scuderie svetta la McLaren che, grazie ad un grande lavoro partito da lontano, è riuscita a risalire la china e a suon di prestazioni è diventata la migliore monoposto presente in griglia.

Sulla scalata al vertice da parte della vettura inglese ne ha discusso Zak Brown, con il manager americano che ha sottolineato come non si aspettava un recupero così repentino da parte della squadra di Woking che l’ha portata a sfidare la Red Bull per il titolo.

“Se dovessi sedermi qui e dire che non sono sorpreso, sarei disonesto – ha dichiarato Brown, intervistato dalla BBC – La Red Bull aveva un vantaggio enorme su tutti, mentre la Mercedes è stata molto dominante. Sentivo che avremmo continuato a ridurre il distacco. Se pensavo che saremmo stati qui durante la pausa estiva, a una gara di distanza dal prendere la leadership? E che in quella gara avremmo ottenuto prima, seconda posizione e giro veloce? No”.

Il manager americano, continuando ad analizzare quanto accaduto in pista, ha aggiunto: “Se manteniamo la stessa traiettoria che abbiamo avuto nelle ultime sei, sette gare, saremo dove dovremmo essere entro la fine dell’anno. Pensavo che saremmo arrivati ​​dove siamo ora entro il 2025. Non pensavo che saremmo arrivati ​​in questa stagione dove ci troviamo adesso. Ma non mi lamento”.