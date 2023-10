F1 | Williams, Sargeant penalizzato dalla mancanza di test

La stagione d’esordio di Logan Sargeant in Formula 1, dove ha preso il posto di Nicholas Latifi in Williams, non è stata certo semplice. Il giovane americano ha infatti dovuto affrontare momenti difficili, caratterizzati anche da diversi incidenti ed errori. L’alfiere della scuderia di Grove, discutendo del suo anno da rookie, ha sottolineato come la mancanza di test in pista abbia inciso sul suo adattamento ad una monoposto della top class. Al contrario invece di quanto avveniva fino a qualche decennio fa, quando i piloti potevano macinare privatamente chilometri in pista.

“L’ideale sarebbe fare più chilometri perché è il modo migliore per prepararsi – ha dichiarato Sargeant – In passato quando Hamilton e Alonso arrivarono in Formula 1, avevano interminabili giornate di test in macchina, qualcosa di molto diverso da oggi. Ora, ogni volta che provi, è con una vettura della generazione precedente e crea differenze. Ma anche se avessi avuto più giorni questo con qualsiasi tipo di macchina sarebbe stato meglio”.

Sargeant, parlando del proprio team, ha aggiunto: “Sanno cosa succede dietro le quinte e loro vogliono che io faccia bene. La squadra mi sostiene, quindi non mi interessa cosa dicono gli altri. L’esperienza aiuta sempre, ma ho persone con cui parlare mentre cerco di adattare il modo con il quale affronto ogni situazione per porre fine ai piccoli errori che sto commettendo”.