F1 | McLaren proverà l’aggancio alla Ferrari

La McLaren, dopo le prestazioni mostrate negli appuntamenti di Suzuka e Qatar, dove la scuderia di Woking ha ottenuto in entrambe le occasioni un doppio podio, è senza ombra di dubbio la seconda forza in pista alle spalle della Red Bull di Max Verstappen. Attualmente la squadra inglese è quinta nel Mondiale costruttori, avendo nel mirino l’Aston Martin che la precede di appena undici lunghezze. L’obiettivo della McLaren è quello di cercare, dopo un difficile avvio di stagione, di riuscire a lottare per il podio iridato nella classifiche marche che vede Mercedes e Ferrari alle spalle dell’ormai imprendibile Red Bull.

Tra McLaren e Ferrari ci sono 79 punti, una distanza importante ma che potrebbe essere colmata nelle restanti gare del campionato soprattutto se la MCL60 continuasse a mostrare un elevato grado di competitività rispetto alla concorrenza. Sulla lotta alla Ferrari ne ha discusso Oscar Piastri, con il talentino australiano che non si pone limiti in questo finale di stagione. Piastri a Losail ha vissuto il suo miglior weekend da quando è in Formula 1 ottenendo pole position, vittoria nella Sprint Race e secondo posto nella gara della domenica.

“Suzuka e Qatar sono state molto probabilmente piste che ci hanno favorito – ha dichiarato Piastri, citato da Formula1.com – Penso che ci saranno alcune gare dove riscontreremo difficoltà e che probabilmente si adatteranno meglio ad altre squadre”.

Piastri poi, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Un ritardo di 79 punti con cinque gare e un paio di Sprint ancora da disputare? È una grande sfida, ma ci proveremo. Ovviamente il divario con l’Aston Martin ora è molto più fattibile, ma speriamo di potercela fare”.

