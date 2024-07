F1 | Hulkenberg manca la Q3 in Ungheria per soli 10 millesimi

F1 GP Ungheria Haas – Solo 10 millesimi non hanno permesso a Nico Hulkenberg di ottenere la Q3 nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante le buone prestazioni mostrate nelle libere di ieri, il tedesco non è riuscito ad ottenere il tanto atteso “lasciapassare” per l’ultima manches di qualifica, soprattutto per la mancanza di mescole nuove in Q2, aspetto che lo costringerà a recuperare terreno nelle 70 tornate di gara che andranno in scema domani. Fuori anche Kevin Magnussen: il danese scatterà dalla 15° piazzola sullo schieramento di partenza.

Hulkenberg dopo la qualifica di Budapest

“Purtroppo abbiamo dovuto affrontare una situazione dove ci siamo dovuti mettere sulla difensiva. Siamo in fondo alla pit lane e per entrare in pista, alla fine, abbiamo dovuto aspettare tutto il treno delle vetture nella fast line. In situazioni di questo tipo è difficile ottenere il giusto tempismo. Alla fine abbiamo ottenuto del nostro meglio, ma non è stato semplice. Purtroppo non è stato il ritmo a compromettere il nostro risultato, bensì l’utilizzo di tutte le gomme nuove in Q1. In Q2 avevamo solo composti usati e in una situazione di questo tipo era parecchio difficile centrare la qualificazione per la manche conclusiva della qualifica”.

Magnussen analizza il sabato in Ungheria

“Pensavamo di avere una vettura per la Q3, ma la posizione di uscita ci ha penalizzato e fatto perdere tempo prezioso. Ho dovuto spingere nell’outlap come se fosse stato il mio giro da qualifica vero e proprio. Sono arrivato alla fine del giro praticamente con le gomme sotto stress. Alla fine non abbiamo centrato la qualificazione per due decimi. In FP2 siamo stati davvero veloci ed è stato un peccato non aver centrato l’obiettivo della terza manches. Avevamo il passo per riuscire”.