F1 | Webber spegne i rumors su Piastri: “Ha un contratto, addio McLaren privo di fondamento”

Le voci di mercato hanno accompagnato nelle ultime settimane il futuro di Max Verstappen, ma dalla McLaren e dall’entourage di Oscar Piastri arrivano segnali che sembrano chiudere la porta a qualsiasi scenario clamoroso. Il nome del quattro volte campione del mondo è stato accostato anche al team di Woking, alimentando l’ipotesi di un possibile approdo del campione olandese in caso di addio alla Red Bull al termine della stagione.

Un’operazione che, inevitabilmente, avrebbe coinvolto anche il futuro di Piastri, indicato da alcuni rumors come possibile pedina di uno scambio.

A raffreddare le indiscrezioni ci ha pensato però Mark Webber. L’ex pilota della Red Bull e attuale manager del pilota australiano ha ribadito come il futuro del suo assistito sia saldamente legato alla McLaren, dove è legato da contratto pluriennale, escludendo qualsiasi possibilità di una separazione anticipata. Webber ha infatti chiarito che il contratto di Piastri sarà rispettato e che tutte le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni non trovano alcun riscontro.

“Oscar ha un contratto con la McLaren per il prossimo futuro – ha affermato Webber, intervistato da RACER – Parlare di un suo desiderio di lasciare il team è semplicemente privo di fondamento. Sono state scritte molte cose inventate su di lui e su altre squadre. La McLaren ha ribadito più volte di voler costruire il proprio futuro con Oscar, e lui è totalmente concentrato su questo progetto.”

Le parole di Webber arrivano in un momento in cui il mercato piloti continua a essere dominato dal nome di Verstappen. L’olandese è al centro di numerose speculazioni sul proprio futuro e, tra le destinazioni ipotizzate, è comparsa anche la McLaren. A rendere ancora più suggestivo questo scenario c’è il fatto che dal 2028 il team di Woking potrà contare anche sull’arrivo di Gian Piero Lambiase, storico ingegnere di pista del campione della Red Bull, elemento che ha inevitabilmente alimentato ulteriori indiscrezioni.

A spegnere definitivamente il chiacchiericcio ci ha pensato anche Zak Brown. Il CEO della McLaren ha respinto con decisione le voci che accostano Verstappen alla squadra britannica, ribadendo la piena fiducia nella coppia formata da Lando Norris e Oscar Piastri.

“Sono molto soddisfatto dei miei due piloti, Lando e Oscar – ha dichiarato Brown riferendosi alle indiscrezioni su Verstappen, citato da F1.com – Credo che ogni volta che viene accostato un nome come quello di Max, quattro volte campione del mondo, si crei inevitabilmente grande entusiasmo. Ma noi siamo molto contenti della nostra attuale coppia di piloti”.

Le dichiarazioni del manager di Piastri e del CEO della McLaren sembrano quindi allinearsi nella stessa direzione. Se da un lato il futuro di Verstappen resta uno dei temi più caldi, dall’altro la squadra di Woking continua a ribadire la volontà di proseguire il proprio progetto con l’attuale formazione di piloti.

Una posizione netta che, almeno per il momento, ridimensiona le ipotesi di un clamoroso approdo del campione del mondo in McLaren e conferma come la scuderia britannica voglia continuare a puntare sui propri driver.