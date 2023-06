Formula 1 | GP Austria, le zone DRS per il week-end al Red Bull Ring

Formula GP Austria zone DRS – La FIA ha confermati i punti dove sarà possibile sfruttare il sistema DRS nel Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1.

Dopo il tris di successi conquistato da Max Verstappen nell’ultimo mese e mezzo, grazie ad una serie di performance assolutamente perfette, l’olandese intende confermarsi anche sul tracciato di casa della Red Bull, il quale presenta delle caratteristiche che potrebbero riservare parecchie sorprese nelle zone di vertice della classifica, soprattutto nel confronto tra Mercedes, Ferrari e Aston Martin.

La commissione gara, per il fine settimana, ha scelto di attivare tre zone DRS, le quali saranno posizionate nel rettilineo principale del circuito austriaco, nell’allungo che porta da curva 1 a 3 (in mezzo la semicurva della 2) e nella retta opposta che conduce i piloti dalla 3 alla 4. Le celle di rilevamento, una per ogni settore, verranno piazzate poco prima delle curve 10, 1 e 3.

Il programma del week-end, ricordiamo, cambia totalmente formato rispetto allo “standard”: la prima sessione del libere è programmata per venerdì alle ore 13.30, mentre la prima qualifica si svolgerà lo stesso pomeriggio alle 17.00. Sabato mattina alle 12.30 i piloti torneranno in pista per la sessione Shoot-Out, la quale stabilirà l’ordine di partenza della “Sprint Race” delle 16.30. Domenica, alle 15.00, la partenza vera e propria del GP.