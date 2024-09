F1 | Visa e Cash App spingono per la conferma di Ricciardo in RB fino a fine stagione

F1 Visa Cash App Ricciardo – Come già accaduto di recente con Sergio Perez, l’ambiente Red Bull potrebbe riservare un altro colpo di scena, questa volta riguardante Daniel Ricciardo, al centro delle discussioni durante l’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024.

Dato ormai per partente a causa delle sue prestazioni altalenanti nella prima parte della stagione, in favore di Liam Lawson, l’ex pilota di Renault e McLaren potrebbe sorprendentemente mantenere il suo sedile fino a fine stagione grazie al sostegno di Visa e Cash App, i principali sponsor della scuderia faentina.

Lawson in stallo, Ricciardo punta alla conferma in RB

Secondo quanto riportato dalla stampa australiana, i due colossi – partner della Racing Bulls dall’inizio della stagione – non vedrebbero di buon occhio la sostituzione di una figura esperta come “Danny Ric”, spingendo invece per la sua conferma fino ad Abu Dhabi. Una decisione influenzata anche da interessi commerciali, dato che Ricciardo avrebbe facilitato la partnership tra le parti, e che potrebbe costringere la Red Bull, in particolare Helmut Marko, a rivedere i propri piani per le ultime sei gare del campionato.

L’intenzione iniziale era quella di promuovere immediatamente Liam Lawson a pilota titolare, così da valutare meglio le prestazioni del giovane neozelandese, il quale figura tra i principali candidati per il sedile di Sergio Perez, sempre più vicino all’addio alla squadra anglo-austriaca al termine della stagione.

Lawson in pista avrebbe accumulato chilometri preziosi e offerto un confronto diretto con il compagno di squadra Yuki Tsunoda, informazioni fondamentali per Christian Horner in vista del 2025. Tuttavia, l’intervento di Visa e Cash App potrebbe ribaltare la situazione, regalando a Ricciardo altre sei gare prima di una separazione ormai data quasi per certa. Ulteriori sviluppi su questa vicenda sono attesi nelle prossime settimane.