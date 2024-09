F1 | Sainz sulle ultime due gare: “Uno zero e un settimo posto sono il peggior risultato che potessimo ottenere”

Quello di Carlos Sainz è chiaramente un bicchiere mezzo vuoto dopo le ultime due trasferte che hanno visto il Circus in pista sui cittadini di Baku e Singapore. Lo spagnolo infatti ha chiuso l’appuntamento dell’Azerbaijan con un pesante zero, dovuto all’incidente finale con la Red Bull di Sergio Perez mentre era in lotta per il podio, a Marina Bay invece ha commesso un errore che lo ha portato a non ottenere un tempo cronometrato in Q3 e che lo ha relegato a centro gruppo costringendolo a una gara di rimonta chiusa in settima posizione.

Un bilancio negativo per lo spagnolo e per la stessa Ferrari che, su piste sulla carta favorevoli dove potevano essere ottenuti punti importanti, non è riuscita a sfruttare a pieno il potenziale della SF-24.

“Con il ritmo che avevamo a Baku e qui, uno zero e un settimo posto sono il peggio che potessimo ottenere – ha dichiarato Sainz ad AS – C’era il passo per fare ancora meglio, ma dobbiamo lavorare sulla classifica perché è chiaro che lì possiamo perdere molti punti”.

Lo spagnolo, che si appresta a vivere gli ultimi GP da pilota Ferrari prima di approdare in Williams dove dividerà il box con Alexander Albon, completando la propria analisi ha aggiunto: “Con la macchina di quest’anno è molto difficile andare bene con tutte le temperature ed è uno dei nostri limiti, quindi vogliamo essere sicuri che nelle ultime sei gare faremo meglio sul giro secco per metterci in una situazione migliore in gara”.