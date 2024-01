F1 | Visa Cash App RB, van der Garde sorpreso dalla nuova denominazione del team

F1 Visa Cash App RB – Tramite un post pubblicato su Instagram, Giedo van der Garde ha espresso tutte le proprie perplessità sulla nuova denominazione della ex AlphaTauri – oggi Visa Cash App RB – precisando come l’identità non ricordi per nulla quella di un team italiano. Un cambio netto rispetto al passato, ovviamente dettato da esigenze commerciali e di sponsor, a cui i tifosi dovranno abituarsi per il medio e lungo periodo.

van der Garde, le perplessità sulla nuova denominazione

“So di essermi appena ritirato e quindi non voglio sembrare il solito che afferma che in passato tutto era meglio, però questa denominazione non mi sembra molto appropriata per un team di Formula 1. Ci stiamo abituando alla commercializzazione della Formula 1, come d’altronde dovrebbe essere, e quindi probabilmente si tratta di una nuova occasione commerciale per la squadra, ma tutto ciò stona con il DNA della squadra. Non è un nome che ricorda una compagine italiana… ad ogni modo, probabilmente ho torto e in futuro parleremo di questo fantastico team chiamato Visa Cash App RB”.

Visa Cash App RB, la nuova identità del team di Faenza

La nuova denominazione, ricordiamo, è stata presentata ufficialmente questa mattina e si basa sulle collaborazioni con gli sponsor Visa, appunto, e Cash App. Una rivoluzione a 360° che si baserà non solo sull’immagine della stessa squadra, ma anche sulla metodologia del lavoro in fabbrica, visto che la nuova vettura sfrutterà una nuova parte delle componenti presenti sulla dominante RB19 – a partire dall’intero comparto sospensivo – e sugli uomini (Laurent Mekies assumerà la carica di Team Principal, mentre il ruolo di AD sarà nelle mani di Peter Bayer). Un cambio di passo chiesto dal nuovo Management che mira a riportare la compagine faentina ai livelli di competitività espressi fino alla stagione 2021.