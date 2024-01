F1 | Visa Cash App RB, ufficiale la data di presentazione della vettura 2024

F1 Visa Cash App RB – Parallelamente all’ufficializzazione della nuova identità per la stagione 2024, il team Visa Cash App RB – ex AlphaTauri – ha annunciato che toglierà i veli alla nuova monoposto giovedì 8 febbraio insieme alla Red Bull. In un evento che si terrà a Los Angeles, negli Stati Uniti, la compagine faentina mostrerà per la prima volta i suoi nuovi colori e la livrea delle vetture di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, le quali potrebbero presentare delle differenze tra l’una e l’altra, data la presenza di due main sponsor (Visa appunto e Cash App).

Visa Cash App RB, gli obiettivi per il 2024

Dopo i risultati deludenti delle ultime due stagioni, ricordiamo, la compagine italiana – adesso capitanata da Laurent Mekies (TP) e Peter Bayer (AD) – proverà a dare una netta sterzata alle proprie prestazioni, sfruttando una maggiore sinergia con la Red Bull, soprattutto sul piano tecnico.

Dalla dominante RB19 – capace di vincere in lungo in largo con Max Verstappen nel 2023 – la futura vettura di Tsunoda e Ricciardo prenderà l’intero comparto sospensivo e diverse componenti di natura meccanica, oltre ovviamente la power unit Honda, ormai diventata punto di riferimento per quello che riguarda potenza e affidabilità.

Un ritorno alle origini che mira, come richiesto dal nuovo Management austriaco capitanato da Oliver Mintzlaff, a riportare il team italiano nelle zone di vertice della classifica.