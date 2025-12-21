F1 | Villeneuve: “Hamilton non ha avuto difficoltà nel vincere i titoli, Mercedes l’avrebbe fatto con qualsiasi pilota”

Jacques Villeneuve non ha dubbi. Il campione del mondo 1997 ha esternato in tutta sincerità e nel suo stile il giudizio su Lewis Hamilton, condizionato da una difficoltà prima stagione in Ferrari dove non è riuscito a marcare alcun podio in gara e dove ha accumulato ben 86 punti di ritardo dal compagno di squadra Charles Leclerc.

Per Villeneuve l’oramai ex driver della Mercedes, che ha concluso il lungo e vincente ciclo con la scuderia della Stella per sposare il progetto tecnico del Cavallino, non ha avuto difficoltà nel fare incetta di titoli e vittorie in grigio in quanto la vettura tedesca era nettamente la migliore in pista.

Inoltre lo stesso Villeneuve, aggiungendo pepe alla propria analisi, ha riferito che dal suo punto di vista la Mercedes sarebbe riuscita a vincere con qualsiasi altro pilota avendo un vantaggio importante sulla concorrenza.

“Ha avuto un grande impatto perché molti campionati sono stati vinti contro un compagno di squadra e non c’è stata una vera e propria battaglia – ha dichiarato Villeneuve, intervistato dal podcast High Performance – Quello con cui ha dovuto combattere è stato contro Nico Rosberg e ha perso. Ora arriva in Ferrari e deve tornare a lottare e sembra sia abituato a quegli anni facili. È difficile far ripartire un diesel se ci si limita a rallentare un po’ o a prendersela con calma o a pensare che sia facile. Quando inizi a credere di essere intoccabile, rallenti. Ed è qui che Max Verstappen fa la differenza. Anche in una stagione in cui Red Bull vince facilmente ogni gara, lui l’affronta come se fosse l’ultima gara del campionato ogni volta che si trova indietro in classifica. Quando la situazione diventa difficile e deve combattere si abitua. E penso questo faccia una grande differenza nel processo che Lewis ha attraversato”.

Villeneuve poi, continuando a parlare di Hamilton, ha detto: “I suoi campionati non era difficili da vincere. Una volta introdotto il nuovo motore, la Mercedes era molto più avanti ogni volta che le cose si facevano complicate, aumentavano semplicemente la potenza. Era tutto lì, pronto in mano. ​A quel punto solo una Mercedes avrebbe potuto vincere, con quasi qualsiasi pilota sulla griglia. ​Poi la battaglia era contro il tuo compagno di squadra e quindi la domanda era: che tipo di compagno di squadra aveva? ​Questo è ciò che bisogna guardare”.

Il canadese poi, a precisa domanda se Hamilton fosse uno dei migliori di sempre, ha aggiunto: “È difficile perché ha tutti i record. ​Bisogna guardare solo ai numeri, o bisogna guardare a come sono stati vinti quei campionati, e poi quantificare quelli buoni. ​Questa è la chiave della questione. Se guardiamo all’era Prost-Senna, erano i due più grandi e si toglievano i campionati a vicenda. ​Avevano la macchina migliore come Lewis alla Mercedes, ma erano i due migliori piloti che combattevano tra loro quindi questo dà loro molta credibilità e valore”.

1/5 - (1 vote)