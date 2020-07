F1 | Vettel e l’opzione Red Bull: il punto di Carlo Vanzini [VIDEO]

Durante la diretta della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Ungheria, terzo appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1, Carlo Vanzini ha analizzato gli scenari di mercato legati a Sebastian Vettel, sottolineando come il tedesco potrebbe clamorosamente valutare un clamoroso ritorno in Red Bull già a partire dal prossimo campionato.

Secondo la voce principale di Sky Sport F1 HD, Dietrich Mateshcitz, super boss della marca austriaca, avrebbe dato mandato a Christian Horner ed Helmut Marko di riportare a “casa” il quattro volte Campione del Mondo, con quest’ultimo che si troverebbe tra le mani un progetto sicuramente vincente e in grado di dire la propria per il titolo già dal 2021.

A farne le spese sarebbe ovviamente Alex Albon, dato che Max Verstappen ha un contratto bloccato con il team di Milton Keynes fino alla fine del mondiale 2023. Vedremo come si evolverà la vicenda ne nel corso delle prossime settimane.