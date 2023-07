F1 | AlphaTauri, in arrivo delle novità tecniche per risolvere i problemi della AT04

F1 AlphaTauri AT04 – Lavoro intenso in casa AlphaTauri per risolvere i problemi che stanno rallentando la AT04 in questa prima parte di stagione 2023. Intervistato dal sito ufficiale della squadra, Jody Egginton ha espresso tutta la propria insoddisfazione per il risultato ottenuto dal team in Gran Bretagna, precisando come la vettura – nonostante le novità tecniche introitare proprio a Silverstone – non sia riuscita a battagliare alla pari con Haas e Alfa Romeo. Una condizione ovviamente non soddisfacente che dovrà spingere i tecnici a perfezionare gli update sulla vettura in programma per il prossimo round in Ungheria.

“La gara a Silverstone è stata molto difficile, nessuna delle due vetture aveva un passo sufficiente per avanzare, oltre a lottare con le Haas e le Alfa Romeo”, ha affermato Jody Egginton, Direttore Tecnico della compagine faentina. “La strategia di gara è stata corretta, con le nostre vetture divise tra mescola dura e media per il secondo stint, per poi passare, come la maggior parte degli avversari, alla morbida durante il periodo di Safety Car”.

“Tuttavia, non siamo riusciti a trarne un vantaggio. L’aggiornamento aerodinamico che abbiamo introdotto qui sembra essere ampiamente in linea con le aspettative, ma non è stato sufficiente per farci progredire a Silverstone. L’ulteriore aggiornamento aerodinamico previsto per l’Ungheria sarà un passo importante per iniziare a risolvere il problema e tornare in pista per raggiungere i nostri obiettivi”, ha proseguito.

1/5 - (1 vote)