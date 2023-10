F1 | Verstappen svetta nel sabato di Austin: gli highlights della Sprint [VIDEO]

F1 Sprint GP Stati Uniti – Vi riportiamo gli highlights della Sprint valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara letteralmente dominata, fin dalla prima tornata, Max Verstappen è riuscito ad aggiudicarsi la gara breve di questo fine settimana al Circuit of the Americas, lasciandosi alle spalle la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Charles Leclerc. Un risultato importante che l’olandese cercherò di replicare anche nella corsa di questa sera, nonostante la partenza dalla sesta piazzola.

Quarta posizione per la McLaren di Lando Norris, in lotta con Leclerc fino al traguardo per la terza piazza, seguito da Sergio Perez, Carlos Sainz – unico ad affrontare la Sprint con gomma soft – Pierre Gaslye George Russell, settimo sul traguardo ma penalizzato con cinque secondi sul tempo totale di gara per un sorpasso irregolare nei confronti di Oscar Piastri (10° alle spalle di Alexander Albon). Appuntamento alle 21.00 di questa sera, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start di questo round mondiale sul tracciato del Circuit of the Americas.