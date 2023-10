F1 | Wolff contento delle prestazioni Mercedes al COTA

C’è soddisfazione in casa Mercedes per il secondo posto di Hamilton nella Sprint Race di Austin. Il campione inglese ha tenuto il ritmo di Verstappen, vincitore della mini gara del sabato, per una manciata di giri. Un po’ una sorpresa questo ritmo positivo della W14 al COTA, evidentemente i nuovi aggiornamenti stanno funzionando. Anche Russell ha avuto un bel passo gara, ma ha chiuso in ottava posizione per via delle tante penalità inflittegli prima nella qualifica shootout e poi nella Sprint Race per quel sorpasso fatto fuori dalla pista (seppur bello, ndr) nei confronti di Piastri.

“Possiamo essere cautamente ottimisti per come è andato il fine settimana, sia sotto l’aspetto delle prestazioni che per quanto riguarda gli aggiornamenti – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Non pensavamo di essere così vicini alle prime posizioni su questa pista: ci sono molte curve veloci che di solito non ci aiutano, quindi abbiamo fatto un buon passo in avanti, ed è stato fondamentale per conquistare punti importanti nella Sprint. Entrambi i piloti hanno mostrato un ritmo solido nella mini gara di sabato: Lewis ha messo pressione a Max nelle fasi iniziali, ma alla fine era troppo veloce per stargli dietro. Sappiamo che bisogna lavorare tanto per raggiungere i primi, ma possiamo essere incoraggiati dal risultato di oggi. George ha dato tutto e ha conquistato un punto: la sua penalità era giusta e dovevamo restituire la posizione, è stata colpa mia perché pensavo che avessimo più ritmo in modo tale da prendere un distacco di cinque secondi ma non è stato così. Con una buona strategia domani, dovremmo essere in grado di lottare per il podio”.