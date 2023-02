F1 | Verstappen: “Stiamo lavorando duramente per ottimizzare il nostro pacchetto”

Intervistato dai media internazionali durante la presentazione della livrea che verrà verniciata sulla futura RB19, Max Verstappen ha raccontato il lavoro di sviluppo che la Red Bull sta portando avanti in queste settimane, precisando come ogni singolo membro della squadra sia focalizzato sull’ottimizzazione del pacchetto che scenderà in pista il 23-24-25 febbraio in Bahrain.

L’obiettivo del Campione del Mondo in carica è infatti quello di confermare quanto di buono mostrato nella passata stagione (17 vittorie su 22 gare, di cui 15 messe in cassaforte proprio dall’olandese), così da mantenere una situazione di vantaggio nei confronti di Mercedes e Ferrari, rivali che cercheranno di riscattare le sconfitte “iridate” degli ultimi due anni.

“L’anno scorso abbiamo capito cosa volevamo dalla vettura e insieme alla squadra stiamo facendo il massimo per migliorarla ulteriormente”, ha rivelato l’olandese della Red Bull. “Non posso darvi molti dettagli, ovviamente, ma il concetto di base è quello di renderla ancora migliore. Lavoriamo ogni giorno al simulatore per cercare la correlazione effettiva tra i dati della galleria e quelli della pista. E’ un lavoro non semplice, ma le prime sensazioni sono state molto buone. Vedremo in Bahrain che tipo di livello riusciremo a mostrare”.