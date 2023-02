F1 | Aston Martin conferma un accordo di sponsorizzazione con Citi

Grazie all’arrivo di Fernando Alonso all’interno della line-up ufficiale per la stagione 2023, Aston Martin e Citi Private Bank hanno stretto un rapporto di collaborazione per il campionato che scatterà il prossimo 5 marzo in Bahrain. Come parte della sponsorizzazione, la quale si tratta di un’espansione di un accordo già esistente tra lo stesso gruppo bancario e il due volte campione del mondo spagnolo, il logo Citi apparirà sull’Halo delle AMR22 e sulle tute dei piloti, oltre che sull’abbigliamento ufficiale della squadra.

“Siamo lieti di iniziare questa nuova partnership con Citi”, ha affermato Jefferson Slack, amministratore delegato di Aston Martin F1. “Siamo lieti di dare il benvenuto a questo importante gruppo mentre battagliamo per risalire fino alle zone di vertice della classifica. La sponsorizzazione di Citi è l’ultima aggiunta al nostro fantastico portfolio di partner e non vediamo l’ora di sostenere gli obiettivi comuni che ci siamo posti per il nuovo anno. Il rapporto consolidato con Fernando integra perfettamente questa nuova sponsorizzazione e non vediamo l’ora di sviluppare un programma di attività”.

Qui invece le affermazioni di Jim O’Donnell, Executive Vice Chairman e Client Engagement di Citi: “AMF1 è una straordinaria opportunità per sfruttare la piattaforma globale di questo sport. Attraverso questa relazione, Citi continuerà a raggiungere i nostri clienti in modi nuovi ed entusiasmanti, offrendo allo stesso tempo esperienze uniche in tutto il mondo”.

We're delighted to announce the beginning of a new sponsorship with @Citi. 🤝

An expansion of the longstanding relationship with @alo_oficial, Citi will be featured on the halo of both AMR23 race cars this season.

Tap below to read more.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 7, 2023