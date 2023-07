F1 | Verstappen, sorpasso su Russell con bandiere gialle? L’analisi dell’episodio [VIDEO]

F1 Verstappen Russell bandiere gialle – Intervenuto a Paddock Live al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato l’episodio tra Max Verstappen e George Russell tanto chiacchierato al termine della Q1, precisando come l’inglese, per compiere il sorpasso sull’inglese, abbia sfruttato un’incertezza della Direzione Gara nell’esposizione delle bandiere gialle.

Tra due settori “alert” (uno posizionato dopo la “The Loop” e l’altro poco prima della “Luffield”), infatti, uno è rimasto sprovvisto di avviso (lungo appunto “Wellington Streight”), fattore che ha permesso al pilota della Red Bull di chiudere il sorpasso in modo del tutto regolare.

Verstappen, ricordiamo, ha ottenuto la pole position a Silverstone, mentre Russell scatterà dalla sesta piazza davanti al compagno di scuderia, Lewis Hamilton. Appuntamento alle 16.00 di questo pomeriggio per la partenza di questo Gran premio di Gran Bretagna a Silverstone.