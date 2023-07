F1 | Verstappen sbatte in uscita dal garage Red Bull: l’episodio in Q1 [VIDEO]

F1 Verstappen garage Red Bull – Curioso episodio che ha coinvolto Max Verstappen nella prima manche di qualifica valida per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, 11° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nel tentativo di uscire dal proprio garage, l’olandese ha impattato contro la barriera dove sono posizionati tutti i muretti, rompendo l’ala anteriore e alcune componenti del fondo piatto. Un episodio curioso che ha costretto i meccanici, fortunatamente in regime di bandiera rossa, a verificare non solo l’integrità della vettura, ma anche a sostituire l’ala. L’olandese, ricordiamo, questo pomeriggio scatterà dalla pole position davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Appuntamento alle 16.00 per lo start di questo GP di Silverstone.