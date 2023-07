Formula 1 | Silverstone, “faida” in qualifica tra Verstappen ed Hamilton [VIDEO]

Formula 1 Silverstone Verstappen Hamilton – Piccolo diverbio tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nella Q1 del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Durante la prima manche di qualifica, l’olandese non ha rispettato il “Gentlmen Agreement” tra i piloti in merito alla preparazione del giro veloce, effettuando un sorpasso – anche piuttosto aggressivo – nel giro d’uscita dal pit sull’inglese. Una manovra che ha mandato su tutte le ferie l’alfiere della Mercedes e che ha portato quest’ultimo ad inseguire il rivale per gran parte della tornata successiva. L’ennesimo episodio dell’ormai infinita sfida tra Hamilton e Verstappen.