F1 | Verstappen: “Lewis mi ha spinto al limite” [VIDEO]

Max Verstappen ha fatto il possibile per cercare di portarsi a casa la vittoria ma alla fine ha dovuto cedere al cinque volte campione del mondo, Lewis Hamilton, complice anche degrado delle gomme. Necessario il pit-stop a pochi giri dalla fine, per arrivare al traguardo. L’olandese mantiene la terza posizione in classifica mondiale a -69 da Hamilton.

“Non siamo stati abbastanza veloci, le ho provate tutte con le gomma dure per tenermi in gara ma non è stato sufficiente. Comunque il secondo posto è buono e nel complesso è stato un weekend positivo per noi. Congratulazioni a Lewis per la vittoria, mi ha spinto al limite e questo mi piace. A noi è mancato un po’ di grip, abbiamo provato a fare la gara con una sosta, loro hanno avuto la possibilità di farla a due e alla fine ha funzionato la loro strategia”.