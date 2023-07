Formula 1 | Verstappen fa “otto” in stagione, McLaren sul podio con un meraviglioso Norris

Formula 1 GP Silverstone risultati gara – Max Verstappen fa “otto” in stagione e conquista il gradino più alto del podio nell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, 11° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Come ampiamente previsto alla vigilia, grazie ai punti forti della RB19 – in particolar modo nei curvoni ad alta velocità – l’olandese è riuscito a far suo anche il round inglese del campionato, garantendosi altri punti in un campionato che sembra ormai una rincorsa solitaria verso il terzo sigillo iridato della carriera.

Il rivale più vicino in classifica, ovvero il compagno di squadra Sergio Perez, non è riuscito a far meglio della sesta piazza dopo la pessima qualifica di ieri conclusa con il 15° tempo. Da notare che per la Red Bull, considerando anche le vittorie dello scorso anno, si tratta dell’11° trionfo consecutivo.

Un risultato straordinario che ha permesso alla compagine anglo-austriaca di eguagliare il precedente record detenuto dalla McLaren. Sul secondo gradino del podio, al termine di una corsa letteralmente straordinaria, si è classificato Lando Norris, autore di un bel duello sul finale con Lewis Hamilton, tra l’altro con gomme hard contro le soft del rivale.

Un piazzamento importante, atteso dopo il gran passo in avanti compiuto in Austria, che ha confermato la crescita della McLaren con l’ultimo step evolutivo installato sulla MCL60. A ridosso del podio, con non pochi rammarichi (l’australiano ha perso il podio solo per una Virtual Safety Car uscita poco dopo la metà di gara che ha premiato Hamilton), si è posizionato un brillante Oscar Piastri, autore di un passo gara di assoluto livello – spesso e volentieri simile a quel del compagno di squadra – seguito a ruota da George Russell, Perez appunto, Fernando Alonso e un ottimo Alexander Albon, a conferma del gran ritmo espresso dalla Williams per tutto il fine settimana a Silverstone. Completano la graduatoria dei primi dieci Charles Leclerc e Carlos Sainz, veloci nelle qualifiche di ieri ma mai realmente in lotta per il podio nella corsa di oggi.

Rispetto all’Austria, la SF-23 non è mai riuscita a generare un passo sufficiente nel confronto con gli avversari, aspetto che ovviamente dovrà spingere la squadra a migliorare in vista del proseguo di questa stagione. Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane all’Hungaroring, teatro del Gran Premio d’Ungheria. Il round magiaro aprirà l’ultimo back-to-back prima della pausa estiva che comprenderò anche la prova di Spa-Francorchamps, anticipata ad agosto rispetto alle stagioni precedenti.