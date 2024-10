F1 | Verstappen e il feeling mai sbocciato con la RB20: “Sensazioni contrastanti anche quando dominavamo”

F1 Red Bull Verstappen – Max Verstappen ha iniziato la stagione 2024 con la fiducia di chi aveva dominato l’anno precedente, con un record di vittorie straordinario. Dopo aver conquistato sette vittorie fino al Gran Premio di Spagna, il pilota olandese ha incontrato difficoltà che gli hanno impedito di aggiungere altri successi. Verstappen ha rivelato che, sin dall’inizio della stagione, aveva percepito che qualcosa non andava con la vettura.

“Mi ero già reso conto che il feeling con la vettura era molto diverso rispetto all’anno scorso, in termini di equilibrio”, ha dichiarato il tre volte Campione del Mondo. Sebbene la Red Bull all’inizio della stagione fosse ancora nettamente superiore rispetto ai suoi concorrenti, la situazione si è progressivamente complicata. “In quel momento la nostra vettura era ancora molto più forte delle altre, o forse dovrei dire che gli altri erano ancora molto più indietro. Quindi, in quella fase, potevi ancora compensare. Ma nelle gare successive la situazione è peggiorata. A un certo punto è diventato molto difficile mantenere il passo, e naturalmente gli altri hanno fatto progressi”.

Verstappen e i problemi della Red Bull RB20

Il talento di Hasselt ha espresso dubbi sulla decisione della Red Bull di cambiare il concetto della vettura dopo una stagione 2023 così dominante, anche se non crede che il layout sia il problema principale. “Penso che non si possa capire dall’esterno cosa c’è di sbagliato. Quindi, non è quello il punto. In ogni caso, come appare la vettura dall’esterno non è il problema”.

Questo cambio di rotta da parte della Red Bull ha sollevato interrogativi su cosa sia cambiato effettivamente nel progetto della vettura rispetto alla monoposto dominante del 2023. La squadra, che ha abituato tifosi e appassionati a prestazioni di altissimo livello, sembra essere caduta in una fase di difficoltà, in parte spiegabile dall’avanzamento della concorrenza, ma anche da scelte tecniche interne che hanno alterato il bilanciamento della vettura.

Una rincorsa mondiale più ripida che mai

La sensazione che Verstappen ha avuto fin dalle prime gare è indicativa di un problema più profondo che Red Bull deve affrontare se vuole tornare ai livelli di dominio a cui ci aveva abituato. La sfida per il 2024 sarà riuscire a identificare e risolvere questi problemi, riportando il team alla competitività che ha definito la scorsa stagione e permettendo al pilota oranje di continuare la sua striscia vincente di mondiali.