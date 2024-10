F1 | Albon dà il benvenuto alla sfida con Sainz

Ancora poche gare e poi Carlos Sainz sarà ufficialmente un pilota Williams. Alex Albon ha ammesso di accogliere con piacere la sfida con il pilota spagnolo in quanto insieme possono realizzare grandi cose per il team di Grove.

“Sarà una sfida, ovviamente -ha dichiarato a Sky Sports UK- Carlos è molto apprezzato. Me ne rallegro, sento che è fantastico avere quella competizione e mi piace. Saremo in grado di imparare l’uno dall’altro. Sarà una grande sfida, penso che ci spingeremo a vicenda al massimo. Soprattutto con la sua esperienza, sarò davvero interessato a sentire cosa può portare alla squadra, non solo in termini di feedback sulla vettura, ma anche di stili di guida”.

Il team principal della Williams James Vowles che era in Mercedes durante gli intensi scontri di Hamilton con l’ex compagno di squadra Nico Rosberg, è fiducioso che entrambi i piloti si concentreranno sullo spingere la squadra in avanti, invece di battersi a vicenda.

“Ho lavorato in squadre in cui c’è una lotta più grande tra i piloti che con qualsiasi altra cosa. Sia Alex che Carlos capiscono che l’obiettivo è portare avanti la squadra ed entrambi hanno questa caratteristica. Non si tratta di combattere i piccoli dettagli e perdersi in quel momento”.

5/5 - (1 vote)