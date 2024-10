Formula 1 | Vowles e Vasseur contrari ad aumentare il numero di power unit a pilota

Formula 1 Vowles Vasseur – In Formula 1, ogni vettura ha a disposizione quattro motori per stagione prima di incorrere in penalità. Tuttavia, nei primi 13 Gran Premi del 2024, solo quattro gare hanno visto tutti i 20 piloti partire senza penalità. Questo fenomeno ha sollevato interrogativi sulla necessità di aumentare il numero delle power unit consentite. James Vowles, Team Principal della Williams, e Frederic Vasseur, a capo della Ferrari, hanno espresso opinioni contrastanti ma concordanti su questo delicato argomento.

Il dibattito sul numero di power unit a stagione

Secondo Vowles, la maggior parte delle partenze dalla pit lane non è esclusivamente legata a penalità per l’utilizzo eccessivo di motori, ma a scelte strategiche di set-up. “L’ultima penalità di motore, se non erro, è stata quella di Lewis Hamilton. Ma prima di allora, una delle Alpine ha avuto un problema diverso”. Il Team Principal della Williams ha sottolineato come i team nella parte bassa della griglia spesso adottino strategie più aggressive per cercare di guadagnare terreno. “Quando ti trovi in una battaglia serrata nelle retrovie, stai sostanzialmente lanciando i dadi, provando set-up completamente diversi per vedere se riesci a fare la differenza”.

Vowles ha aggiunto che non si tratta sempre di sostituire componenti tecniche, ma di tentare di modificare l’andamento della gara, il che porta a un rimescolamento delle dinamiche di corsa. Riguardo alla questione se quattro motori siano sufficienti, Vowles ha affermato: “Con quattro motori a disposizione, si vede che le vetture cercano sempre di mantenere la posizione. Il che dimostra che siamo in una situazione accettabile. Se sei nella parte bassa della classifica, devi tentare qualcosa di diverso”.

Vowles e Vasseur, parole differenti ma stessa visione per il futuro

Vasseur ha concordato con l’inglese, affermando che quattro motori sono sufficienti per affrontare l’intera stagione. “Se guardiamo la situazione attuale, siamo alla gara 17 e non molti piloti hanno preso penalità solo per migliorare le prestazioni future. La maggior parte sta cercando di completare la stagione con quattro motori”. Vasseur ha inoltre sottolineato che, sebbene non tutti riusciranno a terminare la stagione senza penalità, il limite attuale è adeguato: “Non è un dramma. Si tratta di gestire le circostanze, come incidenti o problemi tecnici, ma il limite dei quattro motori è corretto”.

In conclusione, entrambi i dirigenti concordano sul fatto che, pur essendo una sfida, il limite dei motori attuale è equilibrato e funziona nella maggior parte dei casi, contribuendo a mantenere la competizione serrata senza compromettere la sostenibilità del campionato.

