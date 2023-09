F1 | Verstappen: chi non apprezza il dominio Red Bull non è un vero appassionato

Il Gran Premio di Singapore, disputato domenica scorsa sul tracciato cittadino di Marina Bay, verrà ricordato come la gara che ha spezzato l’egemonia Red Bull nel 2023. La scuderia di Milton Keynes ha infatti abdicato alla vittoria, riscontrando numerose difficoltà sia con Max Verstappen che con Sergio Perez, fornendo così una grande chance alla concorrenza sfruttata nel migliore dei modi dalla Ferrari e da Carlos Sainz.

Una gara che ha proposto un finale differente rispetto ai quattordici precedenti appuntamenti, con Verstappen che ha fatto i complimenti ai rivali per l’ottimo lavoro svolto nell’ultimo weekend.

Al tempo l’olandese, sempre più vicino al titolo di campione del mondo per la terza stagione consecutiva, ha però voluto esternare il proprio pensiero sul giudizio negativo degli appassionati di Formula 1 riguardante l’attuale dominio Red Bull. L’alfiere della Red Bull ha infatti puntato il dito contro tutto coloro che non apprezzano i risultati della squadra anglo-austriaca.

“Siamo stati battuti in modo molto evidente. Non penso a cosa sia positivo per la Formula 1 – ha dichiarato Verstappen, citato da The Race, discutendo con i giornalisti presenti nel giovedì di Suzuka – Non penso che quello che succede sia necessariamente negativo perché semplicemente siamo migliori degli altri. E se le persone non lo apprezzano, allora non sono dei veri appassionati”.

Verstappen, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Ma è così che va. Sono molto tranquillo a riguardo, non siamo stati competitivi e i nostri rivali hanno svolto un lavoro migliore del nostro. Non siamo riusciti a vincere una gara, ma in precedenza ne avevamo vinto 10 di seguito. Mi sarebbe piaciuto vincere anche a Singapore, ma ci sarà sempre un weekend in cui non vinci o le cose vanno male. Sfortunatamente si è verificato quel weekend”.