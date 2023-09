DIRETTA F1 | GP Giappone 2023: Live Prove Libere 1 [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka, dove dalle 4:30 inizierà il primo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone. Dopo la fantastica vittoria di Carlos Sainz a Singapore, Red Bull è in cerca di riscatto e proprio qui potrebbe conquistare il titolo costruttori. Per farlo, deve ottenere almeno un punto in più della Mercedes e la Ferrari non ne deve ottenere 24 in più della Red Bull. Max Verstappen invece guida al comando la leadership mondiale con un vantaggio di 151 punti sul compagno di squadra, Sergio Perez.

GP GIAPPONE: DIRETTA PROVE LIBERE 1 A PARTIRE DALLE 4:30