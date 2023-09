F1 | Ralf Schumacher si apre sul futuro di Mick

Il futuro di Mick Schumacher è ancora incerto ed in merito a questo, lo zio Ralf, ha espresso il suo parere, non risparmiando critiche a Logan Sargeant che è alla sua prima stagione in Williams e che secondo l’ex pilota, non merita il posto in Formula 1.

“Penso che Logan Sargeant sia sopraffatto -ha dichiarato a Formel1- questi sono anche i motivi per i quali sta avendo questi incidenti. Sta cercando di impegnarsi ma deve ancora imparare e i problemi rimangono gli stessi. Quindi, credo che i suoi giorni siano un po’ contati”.

Attualmente pilota di riserva per la Mercedes, Schumacher ha anche impressionato altri team principal durante il suo periodo in Formula 1 ed in merito al suo recente test con la McLaren, Ralf Schumacher ha ammesso:

“Zak Brown è venuto da me dopo il test, non ho molti contatti con lui ma prima della sua intervista, mi ha detto: ‘Amico, devo dire che Mick ha fatto un ottimo lavoro nei test. Volevo solo dirtelo’. È stata una bella informazione. Quindi, sarebbe un peccato se non ne avesse la possibilità”.

Secondo Schumacher, il fattore determinante per il sedile alla Williams, sono i soldi:

“Sono curioso di vedere chi entrerà lì. C’è Drugovich, che sta aspettando con un sacco di soldi”.