F1 | Ferrari, Sainz: “Il nostro ritmo varia a seconda delle caratteristiche del tracciato”

L’ultimo appuntamento iridato, disputato due settimana sul Circuit Gilles Villeneuve di Montreal, ha sorriso alla Ferrari che ha disputato un’ottima gara portando a traguardo Le due SF-23 rispettivamente in quarta posizione con Charles Leclerc e in quinta con Carlos Sainz. La squadra del Cavallino in Canada ha mostrato un più che positivo passo gara, ma ora dovrà dare continuità a quanto visto oltreoceano. Discutendo sui miglioramenti mostrati dalla Ferrari, Sainz ritiene che la competitività della monoposto dipenderà e al tempo stesso varierà in base alle caratteristiche del tracciato.

“Penso che il nostro ritmo in Austria dipenderà molto anche dalle caratteristiche del circuito – ha dichiarato Sainz, citato da RaceFans.net – Penso che il nostro ritmo vari molto a seconda di questo aspetto”.

Sainz, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Abbiamo visto in piste come Monaco o il Canada, siamo più competitivi rispetto a piste con curve più veloci come Barcellona, ​​dove abbiamo faticato un po’ di più. Quindi penso che vedremo variazioni nella nostra competitività”.