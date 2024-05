F1 | GP Monaco, Leclerc vince a Monaco: l’ultimo giro con il commento di Carlo Vanzini [VIDEO]

F1 GP Monaco – Vi riportiamo l’ultimo giro del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, con il commento di Carlo Vanzini, telecronista di Sky Sport F1 HD.

Al termine di una gara letteralmente dominata, grazie alla super qualifica messa in cassaforte il sabato, Charles Leclerc è riuscito ad aggiudicarsi la prima affermazione della carriera sulle anguste stradine del Principato di Monaco, lasciandosi alle spalle la McLaren di Oscar Piastri e l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

Una vittoria importante, costruita sessione dopo sessione, che ha permesso al ferrarista di togliersi un peso dalle spalle dopo le edizioni negative del 2021 e del 2022. In quarta posizione ha trovato posto Lando Norris, bravo comunque a rimanere in scia ai piloti già veloci (Monaco, come sempre, si è rivelata un teatro di gara impossibile per i sorpassi), seguito George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda.

Infine, Alexander Albon e Pierre Gasly hanno occupato gli ultimi due piazzamenti in top dieci. Appuntamento tra due settimane a Montreal per il Gran Premio di Canada, nona prova di un mondale che sembra essersi riacceso dopo il dominio a largo spettro messo in mostra dalla Red Bull nei primi appuntamenti di questo campionato.