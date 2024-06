F1 | Ultim’ora: Tsunoda rinnova con Visa Cash App RB

A pochi minuti dal via delle qualifiche del Gran Premio del Canada, il team Racing Bulls ha annunciato il rinnovo di Yuki Tsunoda per la prossima stagione. Si tratta solo di un anno di contratto (come previsto nella precedente trattativa) e al momento non è ancora stato deciso chi affiancherà il pilota giapponese.

“Sono molto felice di rimanere con Visa Cash App RB ed è una bella sensazione che il mio futuro sia deciso così presto durante la stagione. Per questo, voglio ringraziare tutti in Red Bull e Honda che hanno svolto un ruolo così importante nella mia carriera e continueranno a farlo. Il team ha un grande progetto di sviluppo davanti a me e sono entusiasta di farne parte. È bello sapere che tutti apprezzano tutto il duro lavoro che ho fatto e che il team crede che io possa aiutarlo a salire più in alto in griglia. Abbiamo già fatto chiari progressi in questa stagione e questo mi motiva davvero a dare sempre il massimo ed è quello che continuerò a fare con VCARB. Per il momento mi sto concentrando sulle restanti gare di questa stagione, con l’obiettivo di portare a casa più punti possibili, crescere sempre con la squadra e gettare le basi per fare ancora meglio l’anno prossimo!”