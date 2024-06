F1 | GP Canada, Qualifiche: Russell si prende la pole, delusione Ferrari

Risultati Qualifiche GP Canada – Non sono mancati i colpi di scena nelle qualifiche del Gran Premio del Canada che sono state combattute e tirate fino alla bandiera a scacchi. A conquistare la Pole Position è stato George Russell, autore del miglior tempo in 1:12.000. Incredibile ma vero, Max Verstappen ha registrato lo stesso crono del britannico della Mercedes ma partirà in seconda posizione dal momento che ha fatto il tempo dopo di lui.

Terza posizione per la McLaren di Lando Norris che apre la seconda fila affiancato dalla Racing Bulls di Daniel Ricciardo. Sesto tempo per l’Aston Martin di Fernando Alonso che ha preceduto l’altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Ottavo Yuki Tsunoda, fresco di rinnovo del contratto con Visa Cash App RB. A chiudere la TOP 10 dei tempi, l’Aston Martin del pilota di casa, Lance Stroll e la Williams di Alexander Albon.

Deludono le Ferrari che pagano la scelta di non aver montato la gomma soft nuova nel Q2: Charles Leclerc partirà undicesimo, davanti al compagno di squadra, Carlos Sainz.

Disastrose le qualifiche di Sergio Perez a pochi giorni dal rinnovo biennale con Red Bull: il messicano partirà dalla sedicesima casella.

Appuntamento a domani sera, ore 20:00 con il Gran Premio del Canada!