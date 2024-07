F1 | Ufficiale, Carlos Sainz firma un pluriennale con la Williams

La notizia tanto attesa è arrivata! Carlos Sainz, attuale pilota della Ferrari, correrà con la Williams dal 2025.

Il pilota spagnolo firma un biennale più opzione, segno che il progetto col team di Groove potrebbe essere a lungo termine. Da mesi si rincorrono i rumors circa il suo futuro e spesso si era parlato di Williams tra le opzioni a disposizione dello spagnolo. Una scelta inaspettata e sorprendente, che potrebbe però riservare delle sorprese.

“Sono molto felice di annunciare che correrò con la Williams dal 2025 in pi. non è un segreto che il mercato piloti di quest’anno sia stato eccezionalmente complesso per varie ragioni ed è per questo che mi sono preso un po’ di tempo per annunciare la mia decisione – ha spiegato lo spagnolo – in ogni caso sono completamente sicuro, la Williasm è il posto giusto per continuare il mio viaggio in Formula 1 e sono estremamente orgoglioso di entrare in un team storico e di successo come questo, dove i miei idoli da bambino hanno guidato e lasciato il segno. L’obiettivo è riportare la Williams dove merita, in testa alla classifica, una sfida che abbraccio con positività. Sono convinto che questo team abbia tutti gli ingredienti per fare la storia e a partire dal 1° gennaio darò il mio meglio per guidare la Williams insieme ad ogni singolo membro del team”.

Lo spagnolo arriva nel team di Grove con alle spalle dieci anni di carriera, tre vittorie, ventitré podi e più di 1100 punti in carica.

“Voglio ringraziare James Vowles e l’intero consiglio della Williams per la loro fiducia e determinazione. La loro solida leadership hanno giocato un ruolo importante nel prendere questa decisione. Credo fermamente che il cuore di ogni team di successo stia nella gente e nella cultura. Williams è sinonimo di retaggio e pura corsa, le basi di questo progetto sono solide e non vedo l’ora di farne parte”.