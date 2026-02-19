F1 Test Bahrain 2 | Giorno 2, ore 11 – Mattinata persa per la Ferrari: solo 5 giri per Hamilton [FOTO PIT-LANE]

da Sakhir – La mattinata di lavoro della Ferrari si è di fatto conclusa dopo appena cinque giri. La SF-26 guidata oggi da Lewis Hamilton ha avuto praticamente subito un problema che lo ha costretto ai box quasi subito, giusto il tempo di prendere confidenza con il tracciato in questa calda giornata del Bahrain. Dopodiché, il sette volte campione del mondo è stato costretto a fermarsi, e nel garage hanno subito fatto muro con i pannelli, e poter capire il lavoro dei meccanici è stato molto difficile pur essendo in pit-lane. L’ex Mercedes ha avuto appena il tempo di provare la nuova ala posteriore con un’apertura diversa dal solito.

Le opzioni possibili erano diverse: dal cambio a un problema alla power unit montata ieri, fino al semiasse posteriore. Sembra essere questa l’ipotesi più plausibile, anche perché dalla Scuderia di Maranello hanno escluso un danno all’unità di potenza. Certamente non il modo migliore per Lewis Hamilton di completare questi test: ricordiamo infatti che il sette volte iridato avrà a disposizione tutta la giornata prima di cedere il volante a Leclerc domani e poi volare a Melbourne per la prima gara della stagione.

5/5 - (1 vote)