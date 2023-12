Zak Brown ha indicato nel 2025 l’anno in cui la McLaren sarà chiamare a fare quel definitivo passo in avanti per lottare stabilmente nelle posizioni di vertice. La scuderia di Woking potrà infatti beneficiare, già a partire dalla nuova stagione, degli innesti di David Sanchez e di Bob Marshall provenienti rispettivamente da Ferrari e Red Bull ai quali si aggiunge la nuova galleria del vento di proprietà della stessa squadra inglese.

Ma chiaramente la monoposto 2024 è stata già progettata nelle sua forma base e dunque il 2025 rappresenterà l’anno della verità per la McLaren. Woking ha concluso positivamente l’ultimo campionato, dove è stata protagonista di un’ottima seconda parte di Mondiale che ha visto la squadra guidata da Andrea Stella accrescere le proprie prestazioni dopo le difficoltà iniziali. La McLaren ha concluso il campionato al quarto posto, avendo la meglio nel confronto diretto con l’Aston Martin.

“Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma c’è bisogno di tempo – ha dichiarato Brown, citato da Formula1.com – Gli aggiornamenti non sono stati fatti con alcune delle nostre tecnologie più recenti. Ora lavoriamo con la nostra galleria del vento, abbiamo il nostro nuovo simulatore, la nostra nuova unità di produzione quindi è piuttosto entusiasmante per noi perché non ne abbiamo ancora beneficiato”.

Brown ha poi aggiunto: “Abbiamo delle persone fantastiche alla McLaren, ma abbiamo un paio di innesti importanti a inizio gennaio, ma ovviamente abbiamo già iniziato a progettare la monoposto 2024”.

Il manager americano completando il proprio discorso ha detto: “A gennaio sarà tutto a posto, ma non completamente. Il 2024 è già iniziato, nel 2025 dovremmo massimizzare tutto”.