F1 | Steiner: “Hamilton finirebbe in Vaticano se dovesse vincere con la Ferrari”

Tra qualche mese si consumerà uno dei matrimoni più attesi nella storia della Formula 1, ovvero quello tra Lewis Hamilton e la Ferrari. Il sette volte campione del mondo, dopo una vita passata come pilota Mercedes, prima in McLaren e poi con il team principale, cambia totalmente scenario andando nella Scuderia del Cavallino con un solo obiettivo, riportare il titolo a Maranello. Un’impresa non da poco visti gli ultimi 15 anni di nulla cosmico, ma certamente un motivo in più per seguire la prossima stagione, la quale sarà avvincente, almeno sulla carta. Guenther Steiner, ex capo del muretto Haas e ora opinionista Tv, ha parlato a Beyond The Grid sulla questione, auspicando anche un passaggio in Vaticano per l’inglese qualora dovesse vincere.

“Credo che Lewis voglia compiere una vera impresa: riportare la Ferrari a vincere i campionati – ha detto Steiner. Questo obiettivo gli dà una motivazione enorme. Non ne ho parlato direttamente con lui, ma è chiaro che questa è la sua spinta. Dopo aver vinto sette titoli mondiali, cosa potrebbe fare di più? Se riuscisse a vincere un campionato con la Ferrari, diventerebbe una leggenda e finirebbe in Vaticano”.

“La Ferrari senza la Formula 1 non sarebbe la Ferrari, e la Formula 1 senza la Ferrari perderebbe gran parte del suo fascino, non sarebbe più Formula 1. Questa è la magia del Cavallino Rampante, essere parte di questa storia, come pilota, è un’opportunità unica. Lewis ha un ottimo rapporto con Fred Vasseur, e loro due si conoscono bene da molto tempo, avendo già vinto insieme nelle categorie minori. Sono in perfetta sintonia e condividono lo stesso obiettivo: ottenere un grande risultato. Se ci riuscissero, sarebbe straordinario per entrambi”.