Formula 1 | Red Bull, Dennis promuove la nuova RB20 al simulatore

Formula 1 Dennis RB20 – Intercettato dalla stampa internazionale a Baku, teatro del gran Galà FIA di fine stagione, Jake Dennis ha svelato alcuni retroscena sulla nuova Red Bull RB20, vettura che ha già parzialmente utilizzato al simulatore, precisando come i primi riscontri siano stati positivi, soprattutto nel confronto con la dominante RB19. Una condizione importante e attesa, già ampiamente prevista dai rivali, che quasi certamente garantirà alla compagine campione del mondo una posizione di assoluto vantaggio per i test pre-season che scatteranno il prossimo febbraio sul tracciato del Sakhir, in Bahrain.

Dennis, ricordiamo, è il campione del mondo in carica della Formula E e fa parte dell’Academy Red Bull. Durante l’anno ha avuto l’opportunità di guidare la RB19 non solo in alcune libere, ma anche nella giornata di test post-season ad Abu Dhabi. Un impegno a 360° che ha garantito alla compagine di Milton Keynes dati importanti per lo sviluppo della nuova vettura di Max Verstappen e Sergio Perez.

Dennis e il parare sulla RB20

“La RB19 è stata una vettura pazzesca e tutti in squadra speriamo che la RB20 possa replicare quanto ottenuto nel 2023. L’ho già utilizzata al simulatore per alcune prove e posso confermare che va piuttosto bene. Siamo tutti soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti e credo che dovremmo trovarci in una buona posizione per il 2024”.

Red Bull RB20, l’avvertimento di Horner

Il parare di Dennis, ricordiamo, si unisce a quanto dichiarato da Christian Horner, sempre al Galà FIA di venerdì sera a Baku. Secondo il Team Principal della Red Bull, lo staff tecnico capitanato da Adrian Newey sta lavorando sulle imperfezioni della RB19, aspetto che quasi certamente garantirà a Max Verstappen e Sergio Perez una vettura in grado di esprimersi al meglio in ogni pista e in ogni condizione di temperatura asfalto. Una macchina perfetta, in tutto e per tutto, che punterà a migliorare gli straordinari record segnati dalla vettura 2023.